واشنطن تسعى لإعادة إغلاق شاطئ "فاروشا" بشمال قبرص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو عبر عن قلقه البالغ من إعادة شمال قبرص فتح جزء من منتجع شاطئ مهجور منذ غزت تركيا الجزيرة العام 1974، ووصف الخطوة بأنها "استفزازية"، ويسعى لدفعها للتراجع عنها.



وأضافت الوزارة أن بومبيو أدلى بتلك التصريحات في مكالمة هاتفية مع وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليديس، في إشارة لقرار سلطات قبرص التركية الفتح الجزئي لبلدة فاروشا الساحلية، والتي كانت منتجعا سابقا وتحيط به الأسوار وكان مهجورا منذ الغزو الذي قسم الجزيرة.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان "الوزير عبر عن قلق بالغ وأشار إلى أن هذه الخطوة استفزازية ولا تتسق مع قراري مجلس الأمن رقم 550 و789 ولا تساعد في العودة لمحادثات التوصل إلى تسوية".

وأضافت "الوزير يحث على التراجع عن إعادة الفتح... الولايات المتحدة مستمرة في دعم التوصل إلى تسوية شاملة لتوحيد الجزيرة على أساس أنها تشمل منطقتين ومجتمعين في إطار اتحادي بما سيعود بالنفع على كل القبارصة وعلى المنطقة بأسرها".