توقعات بقتال قريب.. مرتزقة تركيا إلى ليبيا مجددا

كشفت مصادر من الفصائل المسلحة الإرهابية الموالية لتركيا إن أنقرة أرسلت العشرات من المرتزقة السوريين مؤخراً إلى ليبيا، وسط توقعت باندلاع موجة جديدة من القتال بين الأطراف الليبية.



وأوضحت المصادر في تقارير إعلامية نشرتها مواقع سورية أن "الفرقة 13" من الفيلق الأول من مرتزقة ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري"، أرسلت مؤخراً 150 مرتزقا من عناصرها إلى ليبيا، فيما تستعد فصائل إرهابية أخرى لإرسال دفعات جديدة.

ويدعى قائد فرقة المرتزقة “دوغان” وهو تركماني سوري من مدينة حلب، ويستعد في الوقت الحالي لتجهيز دفعة جديدة من "المرتزقة السوريين" لإرسالهم إلى ليبيا وستتكون من 200 عنصر بقيادة الإرهابي المعروف بـ"أبو الليث" حيث يصلون ليبيا خلال عشرة أيام، حسب المصادر ذاتها.



وتوقع متابعون للشأن الليبي بدء معارك جديدة في ليبيا تزامناً مع إرسال تركيا إعداداً كبيرة من المرتزقة السوريين بذريعة تبديل المسلحين وحماية المنشآت العامة.

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وتواصل أنقرة تجاهل وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا من جانب طرفي النزاع في ليبيا الشهر الماضي، بإرسال المزيد من المرتزقة السوريين، كما تقوم بتجنيد آخرين تمهيدا لإرسالهم إلى ليبيا.

وتستمر الرحلات الجوية بين مطارات تركيا والغرب الليبي سواء المدنية او العسكرية ناقلة على متنها آلاف المرتزقة، حيث تخطى إجمالي أعداد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا 18 ألف مرتزق، بينما أعادت بعضهم ممن انتهت عقودهم إلى سوريا، أو نقلتهم للقتال في أذربيجان، حسب تقارير.



وتعمل أنقرة على تثبيت وجودها العسكري في الغرب الليبي، طامعة في التقدم شرقا باتجاه حقول النفط والغاز، وقامت بتطوير سيطرتها وتجهيزاتها في قاعدة الوطية المحتلة، إضافة إلى قواعد أخرى في مصراتة ومعيتقة، بالإضافة لإنشاء قاعدة بحرية في منطقة أبو ستة في طرابلس.