بعد ضرب كورونا لحملته.. نتيجة فحص بايدن مفاجأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إن نتيجة الفحص الذي أجري له اليوم الجمعة بشأن فيروس كورونا المستجد جاءت سلبية.



وقالت الحملة في بيان: "خضع نائب الرئيس السابق، جو بايدن لفحص (بي.سي.آر) للكشف عن كوفيد-19 اليوم، ولم يتم رصد كورونا".

يأتي ذلك بعدما أكدت الحملة الانتخابية لبايدن أنه سافر على طائرة مع شخص أثبتت الفحوص فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.

غير أن الحملة أوضحت، في بيان، أن بايدن لم يكن مخالطا لهذا الشخص ومن ثم فإنه لا يحتاج لعزل نفسه.

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وقال البيان: "نائب الرئيس السابق بايدن لم يكن في أي وقت على صلة بهذا الشخص أو قريبا منه، طبقا للقواعد التي حددتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وفي بيان آخر، أعلنت الحملة، أن المرشحة لمنصب نائب الرئيس، كامالا هاريس، ستعلق تنقّلاتها حتى الأحد، بعد اكتشاف عدد من الإصابات بكوفيد-19 في محيطها.

وقالت جين أومالي ديلون، إحدى المسؤولات في فريق حملة المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض في بيان: "بدافع الحذر الشديد والتزام فريق حملتنا أعلى مستويات الوقاية، نلغي كل رحلات السيناتورة هاريس المقررة حتى يوم الأحد المقبل".