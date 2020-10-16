شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير تعليقا على ذبح مدرس في باريس: نقف بحزم في مواجهة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال جون ميشيل بلونكير وزير التعليم الفرنسي اليوم الجمعة على تويتر إن قتل مدرس تاريخ فرنسي يعد هجوما على الأمة الفرنسية.



وأضاف الوزير "وحدتنا وعزمنا هي الردود الوحيدة لدينا في مواجهة هول إرهاب الإسلاميين".

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