شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النقابة العامة للمحامين يجتمع غدا لتشكيل هيئة المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعا له ظهر غد السبت، لتشكيل هيئة مكتب المجلس، في ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى، وكان رجائى عطية نقيب المحامين قد وجه من قبل الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع المجلس المقرر عقده يوم السبت فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر النقابة العامة، وذلك لتشكيل هيئة مكتب المجلس فى ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى وما يستجد من أعمال.‏

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت من قبل بقبول الدعوى المقامة من، مصطفى شعبان المحامى، والتى طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب المحامين، والمتضمن 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية، واختصمت نقيب المحامين رجائى عطية.

وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التى مرت عليها ثلاثة شهور، ويخالف القانون بتشكيله الحالى وذلك لتضارب القرارات، وتعدد المنصب الذى يشغله عضو فقط.