إطلاق صاروخ من غزة نحو مستوطنات "الغلاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - بيت لحم - (د ب أ):
أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه تم إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة مساء اليوم، نحو مستوطنة "نتيف هعسراه"، حسبما أفادت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.
وذكرت القناة 12 العبرية أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في المستوطنة المذكورة دون أن يتم تسجيل إصابات.
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