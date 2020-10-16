الارشيف / اخبار العالم

منظمة الصحة العالميّة: منها "هيدروكسي كلوروكين"... هذه الأدوية غير صالحة في علاج "كوفيد-19"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حددت منظمة الصحة العالمية أربعة أدوية قالت إنها غير صالحة في علاج "كوفيد – 19" في المستشفيات، من حيث فاعليتها في تقليل عدد الوفيات

 

وذكرت المنظّمة الأدوية التالية: "ريمديسفير" و"هيدروكسي كلوروكوين" و"لوبينافير ريتونافير" و"انترفيرون".

 

وأفادت في هذا الشأن بأن النتائج المرحلية من الدراسة السريرية أشارت إلى أن الأدوية الأربعة المذكورة كما يبدو، لها تأثير ضئيل أو لا تأثير لها على مؤشر إنخفاض الوفيات، بعد 28 يوما أو خلال عملية علاج  "كوفيد – 19" في المستشفى

 

Advertisements

يشار إلى أن شركة الأدوية الأمريكية "جلعاد ساينس" كانت قد أكدت أن إستخدام دواء "ريمديسفير" الذي طورته لعلاج المرضى بعدوى فيروس ، يقلص مدة الشفاء إلى أربعة أيام.

 

 

 

وكالات

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالميّة: منها "هيدروكسي كلوروكين"... هذه الأدوية غير صالحة في علاج "كوفيد-19" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا