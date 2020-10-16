منظمة الصحة العالميّة: منها "هيدروكسي كلوروكين"... هذه الأدوية غير صالحة في علاج "كوفيد-19"

حددت منظمة الصحة العالمية أربعة أدوية قالت إنها غير صالحة في علاج "كوفيد – 19" في المستشفيات، من حيث فاعليتها في تقليل عدد الوفيات

وذكرت المنظّمة الأدوية التالية: "ريمديسفير" و"هيدروكسي كلوروكوين" و"لوبينافير ريتونافير" و"انترفيرون".

وأفادت في هذا الشأن بأن النتائج المرحلية من الدراسة السريرية أشارت إلى أن الأدوية الأربعة المذكورة كما يبدو، لها تأثير ضئيل أو لا تأثير لها على مؤشر إنخفاض الوفيات، بعد 28 يوما أو خلال عملية علاج "كوفيد – 19" في المستشفى

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يشار إلى أن شركة الأدوية الأمريكية "جلعاد ساينس" كانت قد أكدت أن إستخدام دواء "ريمديسفير" الذي طورته لعلاج المرضى بعدوى فيروس كورونا، يقلص مدة الشفاء إلى أربعة أيام.

وكالات