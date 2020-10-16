كل ما تريد معرفته عن وظائف الدفاع المدني السعودي

أكثر من 5 آلاف مواطن سعودي، يبحث على موقع "جوجل" السعودية، مساء اليوم الجمعة، عن إعلان وزارة الداخلية السعودية بشأن فتح باب القبول والتسجيل لوظائف جديدة في المديرية العامة للدفاع المدني، وفقًا لترتيب مؤشرات البحث التي أظهرت "الدفاع المدني" في المرتبة الثانية بالمملكة، في قائمة الأكثر تداولاً خلال الساعات الماضية.

وقالت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إن الوظائف الجديدة للرجال فقط، وهي للرتب (وكيل رقيب - عريف - جندي

أول)، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ".

موعد التقديم لوظائف الدفاع المدني السعودي:

من المقرر أن يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الاثنين 2/3/1442هـ الموافق 19 أكتوبر، وحتى السبت 7/3/1442هـ الموافق 24 أكتوبر الجاري، عبر منصة "أبشر توظيف".

شروط وظائف الدفاع المدني السعودي:

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة

الدولة خارج المملكة.

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- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

- ألا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية.

-وأن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

- كما يجب أن يتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.