وزير الخارجية السعودي يفتح باب هدنة مع قطر

أدلى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي إنه وفي حال التزام "الأشقاء" في قطر بمعالجة الدواعي الأمنية للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لاتخاذ قراراتها، فإن ذلك سيكون جيدا لأمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في حوار للوزير السعودي عبر الاتصال المرئي مع

معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، حيث تطرق لعدد من الملفات الإقليمية، قائلا: "أينما توجد المشاكل في المنطقة تجد إيران".

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وتابع قائلا: "إيران تدعم علناً الجماعات والخلايا الإرهابية والميليشيات المسلحة في لبنان والعراق واليمن

ووصلت حتى إلى أمريكا الجنوبية.. سياسات التنظيم الإيراني ووكلائه أدت إلى أزمة سياسية وإنسانية في اليمن الشقيق".

وأضاف: "المملكة لعبت دوراً محورياً في تحقيق السلام بين دول القرن الأفريقي، وتدعم قرارات المجلس الانتقالي بالسودان"، مؤكدا على الإيمان بأن "نجاح رؤية 2030 لن تحسن جودة الحياة وتزيد الفرص فحسب بل ستسهم في ازدهار المنطقة الخليجية.