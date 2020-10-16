أمريكا تحذر من تبعات اختبار تركيا نظام صواريخ S-400

حذرت الولايات المتحدة من "عواقب وخيمة محتملة" إذا قامت أنقرة بتفعيل صواريخ s400 مع التلويح بفرض عقوبات، بينما لم تؤكد ما إذا كانت تركيا اختبرت نظام الدفاع الجوي الروسي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إذا تأكد ذلك، فإننا ندين بأشد العبارات اختبار إطلاق صاروخ من منظومة إس- 400 باعتباره يتعارض مع مسؤوليات تركيا كحليف ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة".

وأضافت: "إن الولايات المتحدة واضحة بشأن توقعاتنا بأن نظام S-400 يجب ألا يتم تشغيله". وأجرت تركيا أول تجربة مباشرة لها على استخدام المنظومة الصاروخية الروسية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، على الرغم من عدم تأكيد ذلك رسميا على الفور.

وأفاد موقع إخباري موال للحكومة " إيه هابر"، أنه تم إطلاق صاروخ إس-400، من مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود، حسبما أظهر مقطع فيديو لشاهد محلي.