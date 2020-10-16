أمريكا تحذر من تبعات اختبار تركيا نظام صواريخ S-400

وأضافت: "إن الولايات المتحدة واضحة بشأن توقعاتنا بأن نظام S-400 يجب ألا يتم تشغيله". وأجرت تركيا أول تجربة مباشرة لها على استخدام المنظومة الصاروخية الروسية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، على الرغم من عدم تأكيد ذلك رسميا على الفور.
وأفاد موقع إخباري موال للحكومة " إيه هابر"، أنه تم إطلاق صاروخ إس-400، من مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود، حسبما أظهر مقطع فيديو لشاهد محلي.
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