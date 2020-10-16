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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صاروخ من غزة نحو مستوطنات "الغلاف" والان مع التفاصيل
الجمعة 16 أكتوبر 2020
أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه تم إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة مساء اليوم، نحو مستوطنة "نتيف هعسراه"، حسبما أفادت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.
وذكرت القناة 12 العبرية أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في المستوطنة المذكورة دون أن يتم تسجيل إصابات.
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