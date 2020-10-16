إطلاق صاروخ من غزة نحو مستوطنات "الغلاف"

الجمعة 16 أكتوبر 2020

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه تم إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة مساء اليوم، نحو مستوطنة "نتيف هعسراه"، حسبما أفادت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في المستوطنة المذكورة دون أن يتم تسجيل إصابات.