وسائل إعلام فرنسية: ضحية الهجوم الوحشي قرب باريس كان مدرسا للتاريخ

الجمعة 16 أكتوبر 2020

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن ضحية الهجوم الوحشي بسكين قرب العاصمة الفرنسية باريس كان يعمل مدرسا للتاريخ.



ونقلت تقارير أعلامية عن مصادر بالشرطة الفرنسية مساء اليوم الجمعة القول إن المدرس عرض على طلابه رسوما متحركة عن النبي محمد خلال حصة دراسية تتناول موضوع حرية التعبير.

وحتى الآن لم يصدر تأكيد رسمي لذلك.

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كان وزير الداخلية جيرار دارمانين أعلن عن تشكيل فريق أزمة يشمل الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستيكس.

وأضافت التقارير أن منفذ الهجوم شاب في الثامنة عشرة من عمره، حسبما ذكرت "فرانس إنفو"، ولم يصدر تأكيد رسمي لذلك حتى الآن.

ووقع الهجوم في وقت متأخر بعد ظهر اليوم الجمعة في حي كونفلاس سان أورنورين، شمال غربي باريس.

وذكرت التقارير أن الضحية تعرض للهجوم بالقرب من المدرسة التي كان يلقي فيها درسه، وقالت معلومات أولية إنه تم قطع رأسه، وقامت الشرطة بقتل الجاني.