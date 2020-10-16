المكسيك تسجل 910ر834 إصابة و 285ر85 وفاة بفيروس كورونا

الجمعة 16 أكتوبر 2020

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمكسيك إلى 910ر834 في تمام الساعة 30ر7 صباحا بالتوقيت المحلي في مكسيكو سيتي، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وكالة بلومبرج للأنباء.



وبلغ عدد الوفيات في المكسيك 85285 بينما تعافى 631ر707 من كوفيد 19- المرض الناجم عن فيروس كورونا.

ومر حوالي 33 أسبوعًا منذ ظهور الحالة الأولى المصابة بكورونا في المكسيك.