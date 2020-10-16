سيناتور جمهوري يعتبر ترامب قائداً "سيئاً"

الجمعة 16 أكتوبر 2020

انتقد سيناتور جمهوري بشدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مندداً بصريح العبارة بقائد "سيء" وتوقّع خسارته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، في تسجيل كشفت عنه وسائل إعلام.



وقال السيناتور بين ساس المنتخب عن ولاية نيبراسكا "هناك الكثير من المواضيع التي لا نتفق عليها"، عندما سُئل الأربعاء عن علاقاته بالرئيس خلال مؤتمر عبر الهاتف.

واعتبر ساس أن ترامب في هذه المسائل "سيء، ليس فقط كجمهوري إنما أيضاً كأميركي".

وأضاف أن قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية، تبدو خسارة ترامب "مرجّحة" في مواجهة الديموقراطي جو بايدن، معرباً عن خشيته من "حمام دمّ في مجلس الشيوخ بالنسبة للجمهوريين" الذين يملكون الأكثرية حالياً في هذا المجلس.

Advertisements

وفي التسجيل الذي كشفت عنه في الأصل مجلة "واشنطن اكزامينر" المحافظة، يعدد السيناتور المحافظ الذي لم يدعم ترامب في انتخابات العام 2016، لائحة طويلة من الانتقادات.

وأشار إلى "الطريقة التي يتودد بها (ترامب) للحكام الدكتاتوريين" في إشارة خصوصاً إلى العلاقات الجيدة التي يقيمها ترامب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وانتقد ساس أيضاً "الطريقة التي يتجاهل فيها (ترامب) الأويغور المتواجدين حرفياً في معسكرات اعتقال في شينجيانغ حالياً. لم يحرك ساكناً حيال سكان هونغ كونغ" مضيفاً أن "الولايات المتحدة تخون بشكل منتظم حلفاءها في عهده".

انتقد السيناتور السياسة الخارجية للرئيس "للطريقة التي يتعامل بها مع النساء ويرمي عبرها المال من النوافذ (...) يسخر من الانجيليين خلف ظهورهم وعائلته استفادت من الرئاسة كفرصة تجارية وهو يغازل المؤيدين لتفوق العرق الأبيض".

وانتقد السيناتور المتديّن أيضاً إدارة أزمة تفشي وباء كوفيد-19 معتبراً أن الرئيس "رفض على مدى أشهر أخذ (الأمر) على محمل الجدّ"وقال "لا أعتقد أن طريقته في إدارة أزمة كوفيد كانت منطقية أو مسؤولة أو صحيحة".