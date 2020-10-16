شكرا لقرائتكم خبر عن 1368 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 59881 إصابةً. وذكرت الصحة اللبنانية اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 26468، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 509 حالات بعد تسجيل 8 حالات وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1368 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.