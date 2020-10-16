رئيس نادي نفط ميسان ينتصر على كورونا

رياضة 2020-10-16 | 20:53 663 مشاهدة

اعلن نادي نفط ميسان الرياضي، عن تماثل رئيس الهيئة الادارية يحيى زغير للشفاء من فيروس كورونا وذكر النادي في بيان ان "الفحوص الطبية اكدت تماثل رئيس نادي نفط ميسان يحيى زغير للشفاء من فيروس كورونا". واضاف "نتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان له دور ايجابي في الشفاء شكراً لمن تواصل و لكل من رفع اكفه بالدعاء ٫ نسأل الله عز و جل ان يرزق جميع المصابين في العالم بالشفاء العاجل". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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