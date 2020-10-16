سيناتور جمهوري يتوقع هزيمة ترامب أمام بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد سيناتور جمهوري بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مندداً بصريح العبارة بقائد "سيء"، وتوقّع خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، في تسجيل كشفت عنه وسائل إعلام.



وقال السيناتور بين ساس، المنتخب عن ولاية نيبراسكا "هناك الكثير من المواضيع التي لا نتفق عليها"، عندما سُئل الأربعاء عن علاقاته بالرئيس خلال مؤتمر عبر الهاتف.

واعتبر ساس أن ترامب في هذه المسائل "سيء، ليس فقط كجمهوري إنما أيضاً كأمريكي".

وأضاف قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية، تبدو خسارة ترامب "مرجّحة" في مواجهة الديموقراطي جو بايدن، معرباً عن خشيته من "حمام دمّ في مجلس الشيوخ بالنسبة للجمهوريين" الذين يملكون الأكثرية حالياً في هذا المجلس.

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وفي التسجيل الذي كشفت عنه مجلة "واشنطن اكزامينر" المحافظة، يعدد السيناتور المحافظ الذي لم يدعم ترامب في انتخابات العام 2016، لائحة طويلة من الانتقادات.

انتقد السيناتور السياسة الخارجية للرئيس "للطريقة التي يتعامل بها مع النساء ويرمي عبرها المال من النوافذ، ويسخر من الانجيليين خلف ظهورهم وعائلته استفادت من الرئاسة كفرصة تجارية وهو يغازل المؤيدين لتفوق العرق الأبيض".

وانتقد السيناتور المتديّن أيضاً إدارة أزمة تفشي وباء كوفيد-19، معتبراً أن الرئيس "رفض على مدى أشهر أخذ (الأمر) على محمل الجدّ"، قائلا:" لا أعتقد أن طريقته في إدارة أزمة كوفيد كانت منطقية أو مسؤولة أو صحيحة".