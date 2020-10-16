داوود عودة - القدسالجمعة 2020/10/16 11:01 م بتوقيت أبوظبي
دوت صافرات الإنذار، في بلدات إسرائيلية بغلاف غزة، مساء الجمعة، قبل سقوط قذيفة أطلقت من القطاع في منطقة مفتوحة.
وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إن "صافرات الإنذار دوت في عدة بلدات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة".
وأضاف: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن "القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة دون وقوع أضرار أو إصابات".
ولم تعلن أي منظمة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة حتى الآن.
وعادة ما يرد الجيش الإسرائيلي على إطلاق القذائف بقصف مواقع في قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر صافرات إنذار إسرائيلية عقب إطلاق قذيفة من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.