صافرات إنذار إسرائيلية عقب إطلاق قذيفة من غزة

دوت صافرات الإنذار، في بلدات إسرائيلية بغلاف غزة، مساء الجمعة، قبل سقوط قذيفة أطلقت من القطاع في منطقة مفتوحة.



وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إن "صافرات الإنذار دوت في عدة بلدات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة".

وأضاف: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

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وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن "القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة دون وقوع أضرار أو إصابات".

ولم تعلن أي منظمة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة حتى الآن.

وعادة ما يرد الجيش الإسرائيلي على إطلاق القذائف بقصف مواقع في قطاع غزة.