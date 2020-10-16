الباز يحتفل بعقيقته مولودته البكر-فيديو

احتفل الفنان أنس الباز، اليوم الجمعة، بعقيقة مولودته الأولى، التي اختار لها من الأسماء، اسم دينا.

ونشرت سارة، زوجة الممثل المغربي، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، فيديو لتفاصيل العقيقة، من بينها ذبح خروف التسمية.

وظهر في مقطع الفيديو أن الباز احتفل بعقيقة ابنته بشكل مصغر، مقتصرا على حضور بعض أفراد عائلته، وفرقة الدقة المراكشية.

وأصبح أنس الباز أبا للمرة الأولى، قبل 3 أسابيع، وذلك بعد أزيد من 3 سنوات من زواجه من سارة.