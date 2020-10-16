أول صلاة جمعة بمسجد الحسن الثاني بعد إغلاق دام لأسابيع.. المصلون: إحساس لا يوصف..اشتقنا إلى بيوت الله – فيديو

تصوير: يونس مردوخ

أدى سكان الدارالبيضاء، اليوم الجمعة، أول صلاة جمعة في المساجد المفتوحة، منذ أن توقفت الشعيرة داخلها، قبل سبعة أشهر، بسبب جائحة كورونا.

وغصت المساجد المفتوحة في الدارالبيضاء بالمصليين، الذين أدوا صلاة الجمعة بكثير من الخشوع، والدعاء بأن يرفع الله جائحة كورونا.

وعبر عدد من المصلين ي مسجد الحسن الثاني، في العاصمة الاقتصادية، لـ”اليوم24″ عن اشتياقهم لأداء الصلاة داخل المسجد.

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كما شهدت مساجد الدارالبيضاء المعنية بقرار عودة صلاة الجمعة، صباح اليوم، عمليات تنظيف، وتعقيم لمختلف مرافقها في انتظار استقبال المصلين.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عودة إقامة صلاة الجمعة بعد توقيفها، منذ أزيد من سبعة أشهر.

وقالت الوزارة نفسها، في بلاغ لها، إنه تقرر الرفع من عدد المساجد المفتوحة إلى 10 آلاف مسجد، وإقامة صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من اليوم.