خريجو السلك الثاني وسلك الماستر في العلوم التمريضية يحتجون ويطالبون وزارة الصحة بالانصاف – صور

ينظم خريجو السلك الثاني، وسلك الماستر في العلوم التمريضية، وتقنيات الصحة، المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية لخريجي السلك الثاني، وسلك الماستر في العلوم التمريضية، وتقنيات الصحة، وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام مقر وزارة الصحة في العاصمة الرباط.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية لخريجي السلك الثاني، وسلك الماستر في العلوم التمريضية، وتقنيات الصحة احتجاجا على إقصائهم من مجريات الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة، بحسب تنسيقيتهم الوطنية.

والتنسيقية المذكورة عبرت عن رفضها “لمنطق الإقصاء”، وطالبت “بالإنصاف في أفق تعديل المرسوم رقم 2.17.535، المتعلق بالنظام الخاص في هيأة الممرضين، وتقنيي الصحة”، وذلك عبر إضافة “إطار عال متخصص” ضمن هيأة الممرضين، وتقنيي الصحة” يضم تخصصين؛ تخصص أساتذة علوم التمريض، وتقنيات الصحة، وتخصص مسيري المصالح الصحية”.

ودعت التنسيقية الوطنية لخريجي السلك الثاني، وسلك الماستر في العلوم التمريضية، وتقنيات الصحة إلى “مبدأ المساواة بينها، وفئات أخرى تنتمي إلى قطاع الوظيفة العمومية، وتتوفر على المؤهلات العلمية نفسها (باك +5)”، مناشدة “كافة المركزيات النقابية، والتنظيمات الجمعوية المهنية، والقوى السياسية إلى دعم مطالبها”.

Advertisements