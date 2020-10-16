مريم الزعيمي تدخل مجال الغناء بعد تألق في التمثيل – فيديو

أصدرت الممثلة المغربية، مريم الزعيمي، أول عمل لها في ميدان الغناء، ليلة أمس الخميس، وهو عبارة عن أغنية تخليدا لروح شقيقتها الراحلة “سناء”.

وفاجأت الزعيمي الجمهور بقدرتها على الغناء، بشكل احترافي، من خلال أغنية “ختيتي”، التي تعاملت فيها مع كاتب الكلمات طارق الربح، والملحن خليل كنيش، والموزع، رشيد محمد علي.

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وفقدت مريم الزعيمي شقيقتها “سناء”، في شهر ماي الماضي، بعد معاناتها مرض السرطان.

واشتهرت الزعيمي في الساحة الفنية بمشاركتها في عدد من الأعمال المعروضة على القنوات الوطنية، علما أنها خريجة المعهد المسرحي.

وشاركت مريم في مجموعة من الأعمال الناجحة، منها مشاركتها بدور جميلة في مسلسل بنات لالة منانة، وكذلك في دور كنزة في سلسلة ”كنزة فالدوار” التي أدت فيها دور البطولة.