تفاصيل إجهاض عملية للهجرة السرية في شاطئ “النحلة” في الدارالبيضاء

تمكنت عناصر الأمن الوطني في منطقة أمن سيدي البرنوصي في مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الجمعة، من إجهاض عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، بعدما تم ضبط تسعة مرشحين، كانوا يستعدون للهجرة بطريقة غير مشروعة.
وقد تم توقيف المعنيين بالأمر في شاطئ “النحلة”، التابع لمنطقة البرنوصي، وذلك في عملية أمنية مكنت من حجز قارب مطاطي مزود بمحرك سريع ومجموعة من سترات النجاة البحرية وثمانية براميل تحتوي على 240 لترا من البنزين.
وقد تم إخضاع الموقوفين للأبحاث التمهيدية الضرورية، التي تجريها فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث، والتحريات من أجل توقيف المتورطين، المفترضين، في تنظيم هذا النشاط الإجرامي، بعد أن تم تحديد هوياتهم الكاملة.
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