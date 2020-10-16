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أول جمعة بعد 30 أسبوعا من المنع.. مصلون: يوم عيد حقيقي أزال عنا التوتر ونسأل الله رفع البلاء -فيديو

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alyaoum24 0 تبليغ

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شهدت العشرات من مساجد العاصمة الرباط اليوم، إقامة شعائر صلاة الجمة للمرة الأولى منذ 7 أشهر كاملة بعد المنع الذي فرض ضمن إجراءات الطوارئ الصحية لمواجهة ، منتصف شهر مارس الماضي.

وعبر عدد من المصلين، في حديث لموقع “اليوم 24” عن استبشارهم بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة، حيث أكد أحدهم أن تعطيل هذه الشعيرة الأسبوعية كان قاسيا على المواطنين، فيما قال آخر إن اليوم يشكل عيدا حقيقيا زال به التوتر عن المصلين.

من جهتهن، عبرت عدد من المصليات عن فرحهن البالغ بإعادة تفعيل صلاة الجمعة، والتي تمت باحترام تام للضوابط الصحية الوقائقية من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت مساجد العاصمة المعنية بقرار عودة صلاة الجمعة، صباح اليوم، عمليات تنظيف وتعقيم لمختلف مرافقها في انتظار استقبال المصلين.

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وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عودة إقامة صلاة الجمعة بعد توقيفها، منذ أزيد من سبعة أشهر.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إنه تقرر الرفع من عدد المساجد المفتوحة إلى 10 آلاف مسجد، وإقامة صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من اليوم.

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