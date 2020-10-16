قبل نصف نهائي الأبطال أمام الزمالك.. الرجاء يعلن خلو الفريق من “كورونا”!

أعلن فريق الرجاء البيضاوي، اليوم الجمعة، خلو النادي الأخضر من “كوفيد-19″، بعد أن جاءت نتائج التحليلات المخبرية سلبية لجميع مكونات الفريق.

وأوضح الرجاء أن “النادي توصل بنتائج اختبارات “كوفيد-19″، التي خضعت لها، أمس الخميس، كل مكونات الفريق الأول، من لاعبين، وطاقم تقني، وطبي، وإداري، وأظهرت كل الاختبارات، البالغ عددها 48، نتائج سلبية للجميع”.

المسحة هي الثالثة عشر 13، التي يخضع لها الفريق، والتي تأتي استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد غد الأحد، عندما يستقبل الزمالك المصري على أرضية ملعب محمد الخامس في الدارالبيضاء.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن، صباح اليوم الجمعة، استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا، إذا تأهل فريق مصري وآخر مغربي للمباراة النهائية، فيما سيقام النهائي في المغرب حال تأهل الوداد، والرجاء.