شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: القادة الأوروبيون متفقون على أن إجراءات تركية في المتوسط مستفزة والان مع التفاصيل

الجمعة 16 أكتوبر 2020 قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إن القادة الأوروبيين متفقون على أن الإجراءات التركية في المتوسط تزيد التوترات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، 16/تشرين الأول/2020. من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إن الاتحاد الأوروبي يأسف لاستفزازات تركيا في شرق البحر المتوسط.



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