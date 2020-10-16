شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:44 مساءً, 16 أكتوبر 2020 م المناطق - واس سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية ، 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 114744 حالة ، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 690 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات المصابة والتي مازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7559 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 649 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 106495 حالة.

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