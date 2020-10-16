شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تنتقد تجربة تركيا لمنظومة "إس 400" وتحذر من عواقب وخيمة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة عبرت لمستويات رفيعة في الحكومة التركية عن عدم قبولها لحيازة أنقرة لأنظمة أسلحة روسية مثل إس-400 وحذرت من "عواقب وخيمة محتملة" لعلاقتها الأمنية مع تركيا إذا قامت بتفعيل هذا النظام.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان "إذا تأكد ذلك.. فسندين بأشد العبارات اختبار إطلاق صاروخ من منظومة إس-400 باعتباره لا يتسق مع مسؤوليات تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة".