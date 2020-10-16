فيضانات تتسبب في مقتل حوالي 100 شخص في الهند



ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مختلف أنحاء جنوب وغرب الهند أسفرت عن مقتل 94 شخصاً على الأقل وتدمير عدة طرق ومنازل ومحاصيل.

وكانت ولاية "تيلانجانا" جنوب البلاد الأكثر تضرراً بسبب موجة الأمطار والفيضانات غير الموسمية، فيما ذكرت السلطات أن 50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بسبب حوادث متعلقة بالأمطار منذ الثلاثاء الماضي.

وتسببت الأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار بالأرز والقطن ومحاصيل أخرى بالإضافة إلى طرق ومنازل في مختلف أنحاء الولاية. وتشير التقديرات إلى أن الأضرار بلغت حوالي 60 مليار روبية (820 مليون دولار).

وكانت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدار بضع ساعات يوم الثلاثاء الماضي قد وصفت بأنها غير مسبوقة والأغزر منذ 104 أعوام ليوم واحد في مدينة حيدر آباد عاصمة الولاية.



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