جمانا الراشد رئيساً تنفيذياً للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أن مجلس إدارتها وافق اليوم الخميس، على تعيين جمانا راشد الراشد رئيساً تنفيذياً للمجموعة، وانتهاء تكليف صالح بن حسين الدويس من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

والجدير بالذكر أن جمانا الراشد حاصلة على ماجستير في الصحافة الدولية من جامعة City في لندن عام 2013م، وحاصلة على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة SOAS في لندن عام 2011م، وقد عملت سابقاً كمستشارة إعلامية ومديرة اتصال إعلامية.

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