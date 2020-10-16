اليونان وقبرص تطالبان الاتحاد الأوروبي بتصعيد الضغوط على تركيا



مارست اليونان وقبرص الضغوط لدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ رد فعل أشد صرامة إزاء أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها تركيا في مياه متنازع عليها في البحر المتوسط.

جاءت هذه التحركات في قمة الاتحاد اليوم الجمعة، بعد أن استأنفت أنقرة عمليات المسح.

وبعد أن مضى أسبوعان على آخر قمة ناقش فيها الزعماء عقوبات اقتصادية، فشل الاتحاد حتى الآن في إقناع أنقرة بوقف التنقيب في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وقالت تركيا يوم الأربعاء إنها استأنفت عمليات سفينة مسح كانت قد سحبتها الشهر الماضي.

وقال رئيس وزراء سلوفينيا جانيز جانزا للصحفيين لدى وصوله إلى القمة "يحدوني الأمل بصدق في أن نتمكن من تقديم الدعم بقوة وبالإجماع لليونان وقبرص في مواجهة أحدث الاستفزازات التركية".

وقالت فرنسا وألمانيا في وقت سابق من الأسبوع إن تركيا لم يعد أمامها سوى "أسابيع" لمراجعة موقفها ووقف ما وصفتاه أيضاً بأنه استفزاز، لكنهما أحجمتا عن توجيه إنذار قوي وهو ما ترغب فيه أثينا ونيقوسيا.

كان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا في الثاني من أكتوبر تشرين الأول على إمهال تركيا حتى أوائل ديسمبر كانون الأول قبل النظر في مسألة فرض العقوبات الاقتصادية، وتريد ألمانيا، التي تقود حتى الآن المحادثات الدبلوماسية مع أنقرة، منح فرصة للحوار بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد "ستكون هناك مساع لتوجيه تحذير قوي (لتركيا)".

وتشعر قبرص بالاستياء لأن تركيا أرسلت أيضاً سفينة أخرى إلى المنطقة الاقتصادية لقبرص لإجراء عمليات مسح سيزمي بالإضافة إلى سفينة الاستكشاف قبالة جزيرة يونانية.

وأشعلت خطوة اتخذتها السلطات القبرصية التركية غضب قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، عندما أعادت جزئياً فتح بلدة فاروشا الساحلية، وهي منتجع سابق محاط بسياج ومهجور في منطقة خالية منذ الغزو التركي عام 1974 الذي قاد إلى انقسام الجزيرة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الخميس في بروكسل "تركيا لا تزال مصممة على سلوكها الاستفزازي والعدواني".

