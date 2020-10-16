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شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان: تركيا استنفدت صبر أوروبا بأعمالها الاستفزازية فى شرق المتوسط والان مع التفاصيل
الجمعة 16 أكتوبر 2020
قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، اليوم الجمعة، إن صبر أوروبا على ما يبدو بدأ ينفد بسبب تجدد عدوان تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، وأضاف بيتساس، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن المناخ السائد يشير إلى أن تركيا أثبتت عدم مصداقيتها وشعرت الدول التي اعتقدت بأن تركيا ستفعل ما تعهدت به، بتناقض أنقرة عقب التطورات والاستفزازات التي قامت بها مؤخرًا .
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الحكومة اليونانية بعدما دعت فرنسا وألمانيا أنقرة إلى وقف استفزازاتها الأخيرة في شرق المتوسط ومنحتها مهلة مدتها أسبوع لتوضيح موقفها.
وأوضح المتحدث أن أثينا تسعى إلى فرض مجموعة من الإجراءات والعقوبات لكي تدرك تركيا أن أوروبا تعتزم فرض عقوبات عندما ترى أن هذا ضروري، وذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. ولفت بيتساس إلى أنه بعيدًا عن أوروبا، يتعين على الولايات المتحدة وروسيا أن يدينا تصرفات تركيا.
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