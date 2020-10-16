شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: لا جدوى من المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه ليست هناك جدوى من حضور مفاوضي الاتحاد الأوروبي إلى لندن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات تجارية كما هو مقرر سلفا، إلا إذا غير التكتل موقفه.

وأضاف المتحدث: "ستكون هناك جدوى من حضور (كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي) ميشال بارنييه إلى لندن الأسبوع المقبل، فقط إذا كان جاهزا لمناقشة جميع القضايا على أساس نصوص قضائية وبطريقة سريعة، دون أن يطلب من المملكة المتحدة اتخاذ أي خطوات"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية.