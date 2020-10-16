شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 56 وفاة و3501 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 3501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 420303 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 56 حالة وفاة. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 10142 حالة بعد تسجيل 56 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 353962 حالة بعد تسجيل 3210 حالة شفاء اليوم أيضا .

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