شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 6 حالات وفاة و729 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".
وأوضح ان عدد الحالات في العناية المركزة 136 حالة تتلقى الرعاية الصحية.
وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 649 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 106495 حالة.
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