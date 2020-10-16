شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: التصرفات التركية بشأن غاز المتوسط "مستفزة" والان نبدء بالتفاصيل

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التصرف التركي الأخير في النزاع بشأن الغاز الطبيعي مع اليونان وقبرص بالمستفز.

وقالت ميركل اليوم الجمعة عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "اتفقنا على أن الإجراءات الأحادية الأخيرة التي اتخذتها تركيا، والمثيرة للاستفزاز بالطبع، تزيد التوترات مرة أخرى بدلا من الحد منها... أجد ذلك مؤسفا للغاية، وغير ضروري"، موضحة أنه يتعين بدلا من ذلك التركيز على "الجوانب الإيجابية" لجدول الأعمال المشترك.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل: "نأسف للإجراءات الأحادية والاستفزازات من جانب تركيا"، مضيفا أن دول الاتحاد الأوروبي ستناقش القضية مجددا كما هو مقرر خلال قمتها المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال ميشيل: "لكننا بالطبع نراقب الوضع في المنطقة عن كثب يوما بيوم وأسبوعا بأسبوع"، مضيفا أن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أعادت التذكير بتهديدات فرض عقوبات على أنقرة، والتي تم التأكيد عليها في بداية أكتوبر الجاري.