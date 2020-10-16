شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يلغي قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الصين والان نبدء بالتفاصيل

ألغى الاتحاد الأوروبي قمته التي كان من المقرر عقدها في تشرين نوفمبر المقبل في برلين بشأن سياسته تجاه الصين، في ظل الزيادة الهائلة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الجمعة في بروكسل: "أعتقد أن هذه رسالة ضرورية فيما يتعلق بالاختلاط".

وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يعتزمون الاجتماع في 16 نوفمبر المقبل في برلين في قمة خاصة لمناقشة سياسة الاتحاد تجاه الصين. وتم تحديد هذا الموعد خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في أوائل أكتوبر الجاري.

يُذكر أنه كان من المقرر من قبل عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مدينة لايبتسيج الألمانية في سبتمبر الماضي، إلا أنها ألغيت منذ فترة طويلة بسبب الجائحة. وبدلا من ذلك، تم عقد مؤتمر عبر الفيديو بين ميركل وزعماء الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الصيني.