إيران تعلن تعرض موانئها إلى هجمات الكترونية

وأشارت وكالة تسنيم الايرانية شبه الرسمية للأنباء إلى أن البنية التحتية الإلكترونية لموانئ البلاد تعرضت لهجوم إلكتروني، الأربعاء.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أبو القاسم صادقي، نائب رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية، التصدي لهجمات إلكترونية واسعة النطاق على مؤسستين حكوميتين، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
وتتبادل إيران والولايات المتحدة الاتهامات بشن هجمات إلكترونية منذ أعوام، وتدهورت العلاقات بشكل كبير بين الجانبين، واقتربت من المواجهة العسكرية منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أبو القاسم صادقي، نائب رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية، التصدي لهجمات إلكترونية واسعة النطاق على مؤسستين حكوميتين، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
وتتبادل إيران والولايات المتحدة الاتهامات بشن هجمات إلكترونية منذ أعوام، وتدهورت العلاقات بشكل كبير بين الجانبين، واقتربت من المواجهة العسكرية منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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