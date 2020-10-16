7 أسرار لحياة زوجية ناجحة... هل تطبقينها؟

الزوجان الناجحان لا يتحدث أحدهما عن الآخر سلباً أمام أحد، بل يشجع أحدهما الآخر بدلاً من الانتقاد.
2- الأزواج الناجحون يعتذرون عن الخطأ، ويتعافون من الخلافات بسرعة
3- الأزواج الناجحون يتطورون ويجربون أشياء جديدة معاً
التغيير سنّة الحياة، وإذا لم تتطورا معاً، فمن السهل أن تتباعدا حتى يحدث انفصال كامل بينكما، لذلك من المهم تطوير طرق التواصل بينكما، وتقبل الآخر والتغييرات التي يمر بها، وخوض تجارب جديدة مشتركة حتى تتقاربا.
4- الأزواج الناجحون يعتنون بأنفسهم
الحصول على الرعاية الذاتية سواء جسدية أو عاطفية، من شأنه الحفاظ على العلاقة مع شريك الحياة، حيث إن الرعاية الذاتية توفر الشعور بالراحة والتحقق والرضى، ما ينعكس على طريقة التعامل مع شريك الحياة إيجاباً.
5- الأزواج الناجحون يتعاطفون بعضهم مع بعض
رؤية الأمور من وجهة نظر الآخر يحفز مشاعر التعاطف معه، ما يقلل من سوء الظن وتبعاته السلبية، كما يجعل المودة والرحمة هي المسيطرة على العلاقة ويجعلها أكثر استقراراً ورضى.
6- الأزواج الناجحون يلتزم بعضهم تجاه بعض
الزواج علاقة طويلة المدى، تحتاج إلى الإرادة وقوة العزم من أجل الالتزام بالعلاقة وعدم التخلي عنها مع أول أزمة، والأزواج الناجحون يتسمون بالالتزام والوفاء بعضهم تجاه بعض.
7- الأزواج الناجحون أولوية في حياة كل واحد منهم
بعد سنوات من الزواج، قد يقع البعض في فخ أخذ شريك الحياة كأمر مسلّم به، ما يدفع الزواج نحو حافة الانهيار، لذلك فإن الأزواج الناجحون يتبادلون الاهتمام، ويجعل كل منهما الآخر أولوية في حياته، ولا يأخذ أحدهما الآخر كأمر مسلّم به، وبالتالي لا مجال للشعور بالوحدة أو الحرمان العاطفي.
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