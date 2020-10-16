"لا للإغلاق".. صيحة غضب ضد قيود كورونا في إسبانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظم مئات المتظاهرين، الجمعة، احتجاجات على إغلاق الحانات والمطاعم في إقليم كتالونيا للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في هذه المنطقة الواقعة بشمال شرق إسبانيا.



ووسط صيحات "لا للإغلاق"، تجمع المتظاهرون ومعظمهم من العاملين في قطاع المطاعم، في ساحة سانت خاومي منتصف النهار أمام مجلس بلدية برشلونة ومقر الحكومة الكتالونية.

وكان بين المتظاهرين طهاة وأصحاب مطاعم صغيرة بعضهم يعتمرون قبعات الطهاة، ويضربون على المقالي.

وألقى بعضهم البيض والأطباق المصنوعة من البورسلين على المباني الرسمية لإيصال غضبهم في اليوم الأول الذي أغلقوا فيه مؤسساتهم.





Advertisements

وقال ألفارو ساغريدا، الذي يعمل طاهيا في فندق مصنّف 5 نجوم، "من غير الممكن أن يغلقوا الحانات والمطاعم مجددا سنتضور جوعا".

وبالنسبة إلى خوان ميديروس، الذي يملك مقهيين ويوظف فيهما ستة أشخاص، وقال إن "الوضع لا يطاق... بين الإيجارات والموردين الذين لا يكفون عن الاتصال".

ويخشى آخرون مثل أدريان خيل، الذي يعمل كنادل منذ 14 عاما، من مدة هذه الإجراءات، وقال "ما نخشاه هو ألا تكون المدة 15 يوما فقط، لأنني متأكد من أن 15 يوما ليست كافية لحل المشكلة، وأنه بعد تلك الفترة، ستليها 15 يوما أخرى".

ومنذ مساء الخميس، أغلقت الحانات والمطاعم لمدة 15 يوما على الأقل في منطقة كتالونيا من أجل إبطاء انتشار وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 33 ألف شخص في إسبانيا وأصاب نحو 900 ألف.