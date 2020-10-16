مناورات عسكرية روسية في قزوين.. رسالة إلى أذربيجان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الجمعة، أن سلاح البحرية التابع لها بدأ تدريبات عسكرية في بحر قزوين شمال باكو، مصرة على عدم وجود أي تهديد للدول المجاورة في وقت تخوض أرمينيا وأذربيجان معارك للسيطرة على ناغورني قره باغ.



وتجري المناورات العسكرية شمال شبه جزيرة أبشرون الأذربيجانية حيث تقع باكو، وستشمل إطلاق صواريخ ونيران مدفعية، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

وتشارك فيها ست سفن وسبع طائرات وأكثر من 400 جندي، بحسب المصدر.

وأضافت الوزارة الروسية أن "الأنشطة... لا تشكل أي تهديد ولا تفرض قيودا على الأنشطة الاقتصادية للدول المطلة على قزوين".

ووقفت روسيا حتى الآن على مسافة واحدة من أذربيجان وأرمينيا في حربهما للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ.

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ورعت موسكو الأسبوع الماضي هدنة بين الطرفين ما لبث أن تم خرقه.

لكن أرمينيا، بخلاف أذربيجان، عضو في "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهو تحالف عسكري تقوده موسكو، وأعربت عن أملها في الحصول على دعم من روسيا.

وفي وقت لا يزال المحتجون يضغطون على الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشنكو بعد انتخابات متنازع عليها، تشارك قوات "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" في تدريبات عسكرية مشتركة هذا الأسبوع أيضا في بيلاروسيا.

وتجري التدريبات التي تشارك فيها قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة في منطقة فيتيبسك في شرق بيلاروسيا وأطلق عليها "أخوة لا يمكن تدميرها".