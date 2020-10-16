آبي أحمد يبحث مع جوتيريس السلام وجهود مكافحة الجراد

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الجمعة، قضايا السلام والأمن الإقليميين في القرن الأفريقي، وتعزيز الجهود المبذولة بشأن مكافحة غزو الجراد وآثاره.

وقال آبي أحمد، في تغريدة له اليوم، إنه أجرى مكالمة هاتفية جيدة، مع الأمين العام للأمم المتحدة، ناقشا خلالها قضايا السلام والأمن الإقليميين في القرن الأفريقي، بالإضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة بشأن غزو الجراد وآثاره.

وتشهد عدة مناطق بإثيوبيا، موجة من أسراب الجراد الصحراوي، تضررت منها مناطق واسعة.

والأسبوع الماضي، كشفت وزارة الزراعة الإثيوبية، أن الجراد الصحراوي الذي ضرب مناطق من البلاد دمّر 3.5 مليون قنطار من المحاصيل الزراعية على مساحة 528 ألفاً و880 هكتاراً من الأراضي الزراعية، حيث انتشر في أكثر من 6 أقاليم.



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وعبّر وزير الزراعة الإثيوبي، عمر حسين، عن قلقه من تزايد أضرار الجراد الصحراوي بالبلاد، مشيرا إلى أن أضرار الجراد الصحراوي أصبحت تزداد في مساحات زراعية واسعة الأمر، الذي يبعث بالقلق على المخاوف من انتشاره إلى بقية الأقاليم.

وأوضح المسؤول الإثيوبي، وفق بيان نشرته الوزارة، أن الجراد الصحراوي انتشر حتى الآن في مساحة 528 ألفاً و880 هكتاراً من الأراضي، لافتاً إلى أن الأقاليم هي عفار والصومال الإثيوبي وأمهرة وأوروميا وتجراي وشعوب جنوب إثيوبيا ودير داوا.

وأكد الوزير أن الجراد دمّر 3.5 مليون قنطار من المحاصيل الزراعية، وهي مساحة تقدر بـ1% من الإنتاج السنوي الزراعي للبلاد.

وتعد هذه الهجمة الثانية من الجراد الصحراوي على المنطقة خلال العام الحالي، ففي أبريل/نيسان الماضي حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في إثيوبيا من خطورة الجراد الصحراوي، وكشف أن أسرابه تهدد مليون شخص في أديس أبابا بانعدام الأمن الغذائي، مشددا على الحاجة العاجلة لإنقاذهم.