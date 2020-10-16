انفجار يقتل 5 جنود صوماليين.. ومواجهات بين الجيش و"الشباب"

قتل 5 جنود صوماليين، الجمعة، في انفجار لغم أرضي أعقبته مواجهات مباشرة بين قوات من اللواء 27 في الجيش ومسلحي حركة الشباب الإرهابية في قرية بوروين بمحافظة هيران وسط البلاد، وفق وسائل إعلام صومالية.



وفي سياق متصل، اندلع قتال عنيف بين مسلحي حركة الشباب وقوات من بعثة حفظ السلام الأفريقية "أميصوم" في قرية "تابتا" التابعة لمدينة طوبلي في محافظة جوبا السفلى جنوبي البلاد.

وأفادت تقارير لوسائل إعلام صومالية محلية بوقوع قتلى وجرحى من الجانبين دون تحديد حجمها.

وأشارت إلى أن "القوات الأفريقية تمكنت من صد هجوم العناصر الإرهابية التي شنت الحرب على قاعدة لقوات من كينيا عاملة ضمن أميصوم.

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ولم تعلق السلطات الأمنية بالصومال على مجريات تلك الأحداث إلا أنها تأتي في وقت تشتعل فيه جبهات كثيرة بين مليشيات الشباب المتطرفة والقوات الصومالية.

وقُتل 13 ضابطا وجنديا من الجيش الصومالي، الخميس، في هجوم دموي نفذه مسلحون من حركة الشباب الإرهابية جنوبي العاصمة مقديشو.

كما أعلن الجيش الصومالي، مساء الخميس، مقتل 51 مسلحا بينهم قيادي بارز من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية جنوبي البلاد.

وجاءت العملية الأخيرة للثأر من مقتل 13 عسكريا في صفوف الجيش الصومالي، في كمين خادع نصبته الحركة الإرهابية بقرية في محافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.