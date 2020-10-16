شكرا لقرائتكم تستعمل للتهريب.. هجمات إلكترونية طالت موانئ إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت السلطات الإيرانية تعرض عدة موانئ - يستخدمها غالباً الحرس الثوري في عمليات التهريب والالتفاف على العقوبات - لهجمات سيبرانية.

وأعلنت المنظمة البحرية والموانئ الإيرانية في بيان الجمعة، أن البنية التحتية للمنظمة تعرضت لهجوم إلكتروني، وقالت إنه تم اتخاذ "إجراءات رادعة مناسبة" لصد الهجوم.

ولم يذكر البيان المقتضب الجهة التي تقف وراء الهجوم، لكنه أشار إلى أن "الأعداء يزعمون نجاح هذه الهجمات من خلال حملات إعلامية ونفسية".

هجمات أخرى

أتى هذا الإعلان، بعد أن انتشرت أنباء عن تعرض عدة وزارات وهيئات حكومية في إيران مساء الثلاثاء لهجمات إلكترونية.

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وكانت وزارة الاتصالات الايرانية، أكدت أمس تعرض مؤسستين حكوميتين لهجمات سيبرانية. وقال مركز " ماهر" لإدارة شؤون الإسناد والتنسيق الإلكتروني التابع للوزارة إن "الهجوم طال مؤسستين حكوميتين فقط ويقوم المسؤولون حاليا بمتابعة القضية".

وقبل أن يؤكد المركز الهجمات الإلكترونية، نشرت بعض المصادر الإخبارية تقارير عن هجمات طالت هيئة الموانئ والشحن الإيرانية والبنية التحتية لعدة موانئ مهمة يستخدمها الحرس الثوري، كما أفادت بحدوث خلل في النظام المصرفي الإيراني.

وتأكيداً لخبر انقطاع الشبكة وخدمات عدد من الجهات الحكومية، أوضح مركز "ماهر" أن السبب هو "الإجراء الاحترازي لهذه المراكز بعد تلقيها إنذارات".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، في ظل انتشار تقارير عديدة عن تصاعد الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل، خلال العامين الماضيين.

من جهة أخرى، كشفت شركات للأمن السيبراني مؤخراً أن مجموعة قرصنة مدعومة من الحكومة الإيرانية هاجمت جامعات في أوروبا وأميركا وأستراليا بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.