شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن عقد جلسة مشتركة بين مجلسى النواب والشيوخ؟ فقيه دستورى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أول مجلس شيوخ للانعقاد يوم الأحد المقبل والموافق 18 أكتوبر، والذى يأتى بناء على التعديلات الدستورية الأخيرة بما أقرته من عودة الغرفة الثانية، ويأتى هذا التاريخ بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية، ليشهد مجلس الشيوخ انعقاد جلسته الافتتاحية والتى يُجرى فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ومن المتوقع أن يترأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا لحين إتمام إجراءات الانتخاب.

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ومن بين التساؤلات التى تثار فى هذا الصدد، هل يمكن أن يتشارك مجلسي النواب والشيوخ، فى جلسة واحدة، قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، أن المادة 288 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على الإجازة للبرلمان فى عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول دعما للتعاون بين المجلسين ومن منطلق ذلك فهو جائز لاجتماع مشترك بين الشيوخ والنواب "من باب أولى".

ولفت إلى أنه بذلك يمكن مناقشة قضية فى اجتماع مشترك بينهما بحضور قيادة سياسية، موضحًا أن المادة 286 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تسرى على مجلس الشيوخ الآن بناء على القانون المقر، تنص على الجلسات الخاصة التى يدعو إليها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل المتصلة بمصالح قضية وإذا كان رئيس مجلس النواب له بناء عليها بالاتفاق مع رئيس الوزراء ليستطيع دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الدولة لإلقاء خطاب من دون جدول أعمال فهذا يترتب عليها أيضا أنه يمكن أنه يعقد اجتماع جامع للمجلسين معا.