شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت" تطالب بزيادة نشر ثقافة حماية الفتيات اللاتى يتعرضن للتمييز والعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وحدة القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان ورشة عمل على المنصة الالكترونية "زووم" تحت عنوان "حماية الفتيات والنساء ضمن الفئات المستضعفة فى الشرق الأوسط وأفريقيا " على مدار يومي 11 و12 أكتوبر وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفتاة وقد انضم اليها عدد كبير من مشاركين من دول مختلفة كـ ليبيا والصومال ومصر والكويت ولبنان وسوريا.

و تحدثت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا وعضو باللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل عن وضع الفتيات في مصر والإنجازات والتحديات التي تستهدف حماية الفتاة المصرية ، كما تحدثت المستشارة منية عمار بمحكمة التعقيب بتونس ورئيسية المركز العربي للقانون الدولى والتي أكدت على اهمية التركيز على وعى المجتمع في حماية الطفل وشاركت خبراتها الواسعة في مجال حماية القانون التونسي للفتاة.

وانتهى اليوم الأول بكلمة المستشارة منى أبو سنينة ، رئيس مجلس إدارة الحركة العالميه للدفاع عن الطفل في فلسطين والتي أشارت إلى المشكلات المختلفة التي تواجه دولة فلسطين في تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على أرض الواقع.

أما عن اليوم الثاني، فبدأ بعرض الناشطة الحقوقية الصومالية ومدير المشروعات بالتحالف الدولي للسلام والتنمية في جنيف "سميرة آبي" والتي أشارت في كلمتها إلى وضع الفتيات في الصومال و قضية الزواج المبكر المشتعلة في الصومال حاليا.

ثم تحدثت الدكتورة هالة الأطرش ، أستاذ القانون الدولي بجامعة بنغازي وعضو مؤسس بالمنظمة الليبية لنشر القانون الدولي الإنساني عن آليات حماية المرآة في ليبيا وقت النزاع المسلح.

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وبعد الانتهاء من جلسات دراسة الحالة، قامت ريم الشربيني مسئول حماية الطفل – القضاء علي زواج الأطفال في اليونيسف (مصر) بتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية لحماية الاطفال مع التركيز على مشاريع حماية الطفل في مصر .

واختتمت الورشة بكلمة "رهف السباعي" منسق المركز المجتمعي في الهلال الأحمر السوري والتي أشارت إلى وضع الفتاة في سوريا والتحديات اليومية التي تواجهها كما قامت بتقديم عدد من التوصيات عن دعم الفتاة السورية.

وبالتوازي مع جلسات الورشة، نظم حوار تفاعلي مع الشباب المشاركين والذى نتج عنه تقديم حزمة توصيات للدول التي تم تناولتها الورشة خلال يومين (مصر وتونس وفلسطين والصومال وليبيا وسوريا ) بشأن تعزيز حماية الفتيات والنساء.

وعلى هامش الورشة ، أكد أيمن عقيل ،رئيس مؤسسة ماعت ، أنه لابد من زيادة التوعية المجتمعية ونشر ثقافة حماية الفتيات اللاتي يتعرضن للتمييز والعنف حيث أن جميع صكوك حقوق الإنسان والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكولات الاختيارية لتلك الاتفاقيات تسلم بأن تمكين الفتيات والاستثمار فيهن لا غنى عنهما للنمو الاقتصادي.

فيما أكدت نورهان مصطفى، مدير وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت في ظل الصراعات تعاني الفتيات المراهقات بشكل كبير فعلى الرغم من أن يوفر القانون الدولي الإنساني تهديد النساء بالعنف الجنسي. والنساء السجينات يجب حبسهن بمعزل عن الرجال لتفادي الاعتداء الجنسي .

وذكرت هاجر منصف، مديرة وحدة الشؤون الافريقية والتنمية المستدامة، ان الفتاه الافريقية لها وضع خاص نظرا للظروف المعقدة المحيطة ببعض الدول الافريقية من نزاع مسلح وانتشار الجماعات الإرهابية بالإضافة الى انتشار العادات والتقاليد الضارة بالأطفال بشكل عام وبالفتيات بشكل خاص. فعلى سبيل المثال يتعرض أكثر من نصف الفتيات في الصومال الى ختان الاناث أما في نيجيريا فبلغت نسبة الفتيات الذين تم تزويجهم قبل بلوغ سن الثامنة عشر، ٤٤٪ من الفتيات في هذا السن ،وبالتالي يجب إيلاء اهتمام خاص للفتاة في افريقيا والعمل على حمايتها بشكل عاجل.