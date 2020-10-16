نائب رئيس جامعة الأزهر: تعليم هجين وكتاب موحد للمرة الأولى بفرع أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمود عجمي:

قال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إن فرع الجامعة بأسيوط استعد للعام الجامعي الجديد 2020/2021، عبر تطبيق نظام التعليم الإلكتروني ورفع كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم على النظام التعليمي الجديد "الهجين"، فضلًا عن دخول معهدين جدد للدراسة هذا العام لخدمة أبناء الصعيد.

وأضاف عبدالمالك، في حوار لـ"الخليج 365"، أن كليات فرع جامعة الأزهر بأسيوط مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وجاء نص الحوار كالتالي..

- كيف استعد فرع جامعة الأزهر بأسيوط للعام الدراسي الجديد في ظل "كورونا"؟

استعد فرع جامعة الأزهر بأسيوط للعام الجامعي الجديد 2020/2021 في ظل جائحة فيروس كورونا، بالانتهاء من الجداول الدراسية وتجهيز قاعات الدراسة بـ23 كلية بالوجه القبلي، ومنع التكدس وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، والاستعداد لتطبيق نظام الهجين في تقديم الخدمة التعليمية اعتمادًا على الدمج بين المحاضرات الحضورية والإلكترونية.

- ماذا عن استعدادات تطبيق التعليم "الهجين"؟

-جرى عقد سلسلة من الندوات لتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام الكمبيوتر وبرنامجي "Zoom"، و "Microsoft Teams" ليتمكن الطالب من تلقي المحاضرات في المنزل.

- ماذا عن تجربة فرع جامعة الأزهر بأسيوط في التعليم عن بعد خلال العام الماضي؟

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عند حدوث جائحة كورونا العام الماضي بدأنا في تطبيق التعليم عن بعد بمختلف كليات الفرع، وبينها كليات "أصول الدين- اللغة العربية- الشريعة والقانون- التجارة.. وغيرها"، وكانت فرصة لتجربة التعليم عن بعد.

- هل تدخل معاهد جديدة الخدمة هذا العام بفرع أسيوط؟

جامعة الأزهر بدأت التوسع في فتح بعض البرامج والمعاهد التي لم تكن متوفرة بفرع أسيوط، وبدأنا العام الماضي بافتتاح معهد التحاليل بكلية العلوم، وهذا العام سوف يدخل الخدمة معهدين جدد هم معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة، ومعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون، لخدمة أبناء محافظات الصعيد بدلًا عن التوجه إلى القاهرة.

- ماذا عن الكتاب الموحد بين كليات جامعة الأزهر؟

جامعة الأزهر بدأت في تطبيق الكتاب الموحد في الكليات المتناظرة حتى تكون المقررات موحدة، وكان قرار الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتشكيل لجان متعددة لتوحيد الكتب، وأن يكون الكتاب موحدًا تقوم على تأليفه لجنة من أساتذة الجامعة، حتى تكون المعلومات المقدمة للطالب موثقة.

كما أن جامعة الأزهر بدأت في تنقية معظم الكتب الدراسية من الدخيل والأفكار المتعصبة والمتشددة، فمنهج الأزهر الشريف يدعو إلى الوسطية والاعتدال وحسن معاملة واحترام الآخر والتعايش السلمي مع كافة المذاهب والمعتقدات.

- ما آخر التطورات بمستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط؟

التقيت برؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكليتي طب بنين وبنات الأزهر بأسيوط، لبحث تشغيل قسم استقبال الطوارئ بمستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط، وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وجرى نقل جميع الأقسام بالمبنى المؤقت للمستشفى الداخلي إلى مبنى 3و4 بالمستشفى وتوفير استراحة لأعضاء هيئة التدريس القادمين من خارج المحافظة، كما جرى مناقشة المعوقات التي تواجه المستشفى والحلول المقترحة للتصدي لها، ومناقشة مشكلة امتحانات الدراسات العليا بالقاهرة والذي يعد معوقآ، في تواجد كوادر القطاع الطبي بالمستشفى بالشكل الأمثل.

- حدثنا عن دور جامعة الأزهر فرع أسيوط في توعية الشباب؟

فى إطار الدور الوطني للأزهر جامعًا وجامعة، وتأكيدًا على رسالة الأزهر، الذي يتبنى المنهج الوسطي؛ الذي يجمع ولا يفرق بين أبناء الوطن، جرى تنظيم يوم ثقافي توعوي تحت عنوان "تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن" لتوعية الشباب بتعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن، والعيش السلمي بين أطياف المجتمع المصري الواحد مسلمين وأقباط، والمساواة في الحقوق والواجبات.