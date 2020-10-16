نيقوسيا تستضيف القمة الثلاثية الثامنة بين قبرص واليونان ومصر في 21 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - نيقوسيا - أ ش أ

تستضيف العاصمة القبرصية نيقوسيا القمة الثلاثية الثامنة بين قبرص واليونان ومصر في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية، بانايوتيس سينتوناس، - في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) - اليوم الجمعة، إنه ستتم مناقشة المشكلة القبرصية والأنشطة غير القانونية التي تقوم بها تركيا في مدينة فاماجوستا التي تقع على الساحل الشرقي لجزيرة قبرص والوضع في شرق البحر المتوسط.

وأوضح سنتوناس أن القمة التي ستعقد في إطار تعميق التعاون الإقليمي مع دول الجوار ستركز أيضاً على نتائج وتقدم الآلية الثلاثية والتعاون في مجال الطاقة ومسألة الهجرة ومكافحة الإرهاب، وكذلك الوضع فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا.

وأكد المتحدث أنه سيتم إصدار بيان مشترك بعد انتهاء القمة يشير إلى المواقف المشتركة للدول الثلاث بشأن سلسلة من القضايا والتحديات والسياسات