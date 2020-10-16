وسط عشرات التغريدات.. ترامب يقع في فخّ "موقع ساخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عشرات التغريدات اليوم الجمعة، بشأن مجموعة من القضايا، بينها تغريدة أظهرت أن ترامب أخطأ وظن أن موقعا ساخرا محافظا، منصة للأخبار حقيقية.

كان موقع "بابيلون بي" الإخباري، المحافظ الساخر، نشر مقالا يشير إلى غضب واسع النطاق على موقع تويتر أمس الخميس نتيجة جهود لقمع الأخبار السلبية عن نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن، منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وجرى ربط المزحة بالحقيقة الواقعية، واضطر تويتر إلى منع الأشخاص من مشاركة مقال خاص بصحيفة "نيويورك بوست" يتحدث عن هانتر بايدن، وقال تويتر إن المقال ينتهك الشروط والأحكام.

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وكتب الرئيس الأمريكي: "يا للهول، هذا لم يحدث قط في التاريخ.. لما يفعل تويتر هذا.. تسليط مزيد من الاهتمام على جو بايدن النائم وشركات التكنولوجيا الكبرى".

وغالبا ما ينغمس ترامب في سيل من التغريدات حيث يطلق العشرات منها خلال فترة قصيرة. وعلى سبيل المثال، نشر الرئيس يوم اليوم الجمعة ما يقرب من ستين منشورا، شملت أفكاره، وإعادة تغريدات لآخرين، منها حسابات عشوائية مجهولة.

وعلق الرئيس على عاداته الخاصة بتويتر، خصوصا حيال إعادة تغريد منشورات لحسابات مجهولة، قائلا إنها يمكن أن تسبب له مشكلات. وقد أعاد ترامب نشر تغريدات لمؤيدي نظرية المؤامرة، على سبيل المثال.