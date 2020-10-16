بكين: 3 اختبارات حمض نووي للأشخاص الوافدين للعاصمة من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - أ ش أ

أعلنت سلطات العاصمة الصينية، بكين، اليوم الجمعة، إجراء 3 اختبارات حمض نووي للأشخاص الوافدين من الخارج قبل السماح بانخراطه في المجتمع؛ وذلك لضمان سلامته وعدم حمله لفيروس كورونا.

وقال تيان تاو عضو مكتب مجموعة الوقاية والسيطرة المجتمعية على كوفيد- 19 ببكين -في مؤتمر صحفي- إن "الاختبار الأول يجب أن يكون في الخارج قبل السفر إلى الصين، لأنه لا يمكن صعود الطائرة المتوجهة إلى الصين إلا لمن لديهم اختبار الحمض النووي السلبي في غضون 5 أيام، والثاني في مطار بكين الدولي عند التخليص الجمركي، حيث يجب على المسافر إجراء اختبار الحمض النووي عند دخول الصين، والاختبار الثالث يجري عند انتهاء فترة الحجر الصحي، وإذا كانت النتيجة سلبية يمكن إنهاء الحجر الصحي المفروض عليه".

وأضاف تاو أن تكاليف الحجر الصحي من الإقامة والطعام يتكفل بها الأشخاص الذين يدخلون بكين، كما لا يجوز لهؤلاء مغادرة الفنادق الخاصة للحجر الصحي الذي يمتد لأسبوعين بعد دخولها، وقياس درجة الحرارة والإبلاغ عن حالتهم الصحية على النحو المطلوب، والإبلاغ كذلك عما إذا كانت لديهم أعراض غير طبيعية أو الشعور بعدم الراحة الجسدية.